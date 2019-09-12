شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عشرة مواطنين فلسطينيين فى مناطق متفرقة فى الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان له اليوم، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد عادل عطا أبو علان من مدينة الظاهرية فى محافظة الخليل، واعتقلت زوجته ونجله وابن عمه.

وأضاف النادى أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة، علاوة على شاب من مدينة القدس.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مكتب الجبهة الديمقراطية فى مدينة رام الله واستولت على بعض محتوياته.

ووقعت مواجهات عنيفة فى المدينة عقب الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مدينة رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحالات التجارية.

وقال عاطف جرادات عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية إن المكاتب التى جرى اقتحامها وتخريبها وسرقة ما فيها، تستخدم كمقرات إدارية للعمل النقابى والجماهيرى وخاصة لكتلة الوحدة العمالية، ولجان المعلمين الديمقراطيين.

وأضاف جرادات أن الاستباحة المتكررة، شبه اليومية، للمدن الفلسطينية تتطلب ردًا سياسيًا وميدانيا من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع فصائلها، بدءًا من تنفيذ قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى ودورات المجلس المركزي، والتحرر من قيود اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس ووقف التنسيق الأمني، وصولًا إلى تنظيم لجان حماية وحراسة شعبية للتصدى لقوات الاحتلال والمستوطنين.