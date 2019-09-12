المرصد السوري: القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات لإدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات تركية على الحدود مع سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها في ريف مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، شمالي سورية.

وأوضح المرصد أن القوات التركية أدخلت رتلا عسكريا مؤلفا من نحو 30 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي، وأن الرتل ضم سيارات ومصفحات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، برفقة آليات من الفصائل المقربة من تركيا، واتجهت إلى تجمع القوات التركية في قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكان المرصد ذكر قبل أيام أن القوات التركية لا تزال تدفع بأرتال عسكرية ولوجستية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة والتنقل بين النقاط بعد استكمال عمليات تحصين مواقعها الجديدة وآلياتها في نقطة معر حطاط جنوب إدلب.