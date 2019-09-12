وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم الحفاظ على إنتاج النفط بحلول نهاية العام

وقال الوزير السعودي عقب اجتماع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا: "إن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وسنحافظ على هذا المستوى حتى نهاية العام".

وأضاف:" أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك المقبل"، مضيفا أن هناك استعدادا واضحا بين أعضاء أوبك وحلفائها للاستجابة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشار الوزير إلى أن "أوبك+" ستناقش تأثير أي تخفيف للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عضو أوبك عندما يحدث ذلك.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن المجموعة ناقشت تباطؤ النمو الاقتصادي وعبرت عن قلقها بشأنه.

وتستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك لأول مرة، تقوم فيها دولة عربية عضو في منظمة "أوبك" باستضافة فعاليات هذا المؤتمر العريق والبارز.