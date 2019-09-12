الأمم المتحدة: ضم غور الأردن لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لضم منطقة غور الأردن لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إنّ هذه الخطوة ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وستكون "هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".
وكان نتنياهو أعلن أمس الأربعاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حال إعادة انتخابه في الاستحقاق المقبل يوم 17 سبتمبر الحالي، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد تعبيره.
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