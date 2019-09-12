فيسبوك يعاقب نتنياهو بعد تحريضه الدموي ضد العرب

منع موقع فيسبوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في إسرائيل.
وحرض نتنياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع فيسبوك، على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص، جاء في الرسالة: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع المقبل، مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا."
وفي هذا السياق، توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور إلى ممثلي شركة فيسبوك، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة ومعاقبة نتنياهو.
يتبع..
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