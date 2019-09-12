دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق بث الألعاب PlayGalaxy Link من سامسونج متاح الآن على أندرويد وويندوز © Tech World قدمت بواسطة

عندما كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد جالكسي نوت 10 “Galaxy Note10″، قدّمت أيضًا منصة جديدة لبث الألعاب وأسمتها بـ PlayGalaxy Link .

أنذاك لم تُعلن الشركة عن الوقت المحدد لإطلاق خدمتها هذه بين المستخدمين.

على أي حال، ظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعض التقارير والأخبار تُفيد بأن سامسونج تنوي إطلاق خدمتها هذه في وقت ما من شهر سبتمبر الحالي.

وهذا ما حصل فعلًا، حيث أعلنت الشركة الآن عن توفّر خدمتها PlayGalaxy Link على ويندوز وكذلك كتطبيق على أندرويد.

ووفقًا للموقع الرسمي للخدمة، تُتيح لك Play Galaxy Link الاتصال بجهازك الحاسوب عبر شبكة واي فاي أو بيانات الجوال وبث مكتبة الألعاب الخاصة بك على جهازك سامسونج.

وكما هو متوقّع ستدعم خدمة PlayGalaxy Link وحدات تحكم وماوس ولوحة مفاتيح بلوتوث خارجية، فضلًا عن أهمية توفّر بعض الشروط على الحاسوب وهي:

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جهاز حاسوب يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10.

معالج رسومات NVIDIA GPU NVIDIA GTX 1060 أو أحدث.

كرت شاشة AMD Radeon RX 550 فأحدث.

ووحدة معالجة مركزية إنتل كور i5 فأحدث.

رام DDR4 8G.

كما وحاليًا لا يزال تطبيق PlayGalaxy Link قيد الإصدار التجريبي، وهو متوفر فقط في الولايات المتحدة وكوريا.

أخيرًا، يمكنك تحميل تطبيق PlayGalaxy Link على ويندوز عبر هذا الرابط.

وعلى أندرويد يمكنك تحميله عبر ملفه الـ APK من هنا.

مع الإشارة أنه مقصور حاليًا على جالكسي نوت 10 ونوت 10 بلس، ولكن سيتم إضافة المزيد من الأجهزة والمناطق خلال الفترة المقبلة.

المصدر

التدوينة تطبيق بث الألعاب PlayGalaxy Link من سامسونج متاح الآن على أندرويد وويندوز ظهرت أولاً على عالم التقنية.