دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لهذا لا تدعم هواتف iPhone 11 الإتصال بشبكات الجيل الخامس ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة ابل مؤخراً إصدارات هذا العام من هواتف iPhone 11 التي جاءت بتغيير بسيط في التصميم مع رقاقة معالج جديدة، إلا أن هذه الإصدارات لا تدعم تقنية الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

على عكس عمالقة تصنيع الهاتف في العالم، تأخرت شركة ابل عن إطلاق إصدارها الخاص من هواتف 5G حيث كشفت مؤخراً عن كلاً من هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max إلا أن هذه الإصدارات لم تأتي بين هواتف 5G هذا العام.

وتعد شريحة X50 من كوالكوم هي الشريحة المتوفرة فقط لدعم هواتف الجيل الخامس في الولايات المتحدة، إلا مواصفات ومعايير هذه الشريحة لا تأتي على المستوى المطلوب من شركة ابل لهواتف الأيفون، حيث لا تتوافق هذه الشريحة مع المعايير القادمة لشبكات المحمول، كما أن هذه الرقاقة تؤدي إلى إرتفاع حرارة الهواتف في فصل الصيف.

ولقد كان الإختيار المتاح لشركة ابل لإطلاق هاتف iPhone 5G في إستخدام هذه الرقاقة فقط، والتي تتوافق مع شبكات المحمول في أوروبا والصين، بينما تتوافق في العمل فقط مع شركة Sprint في الولايات المتحدة، إلا أن ابل لم ترغب في عزل مشتركي شبكات AT&T و Verizon عند تطوير إصدار iPhone 5G.

Advertisements

أيضاً من بين الأسباب التي أثرت في تأخير قرار ابل في الإعتماد على شريحة X50 من كوالكوم لهواتف الأيفون منذ البداية، النزاعات القانونية السابقة بين الشركتين، والتي إستغرقت الكثير من الوقت في أروقة المحاكم قبل أن يصل كلا الطرفين إلى تسوية انتهت بعقد جديد لفترة 6 سنوات تقدم فيها كوالكوم رقاقات المودم لشركة ابل.

من جانب أخر قامت ابل بالإستحواذ على قطاع تطوير المودم في الهواتف الذكية من شركة إنتل، مع مجموعة كبيرة من موظفي شركة إنتل إنتقلوا للعمل لدى ابل لتطوير شريحة 5G الخاصة بالشركة، إلا أن تطوير وإنتاج هذه الشريحة سيستغرق الكثير من الوقت بالتأكيد لذا قد نشهد ظهور شريحة ابل 5G في 2022 أو 2023.

المصدر

هذا الموضوع لهذا لا تدعم هواتف iPhone 11 الإتصال بشبكات الجيل الخامس ظهر على التقنية بلا حدود.