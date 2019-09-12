شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء سجون جازان السعودية يستأنفون دراستهم بجميع المرحل التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ نزلاء سجون منطقة جازان بالسعودية، دراستهم منذ انطلاق العام الدراسى الجديد بمراحله التعليمية المتوسطة والثانوية، بزيادة عدد الدارسين إلى 208 طلاب، بالإضافة إلى الدارسين فى جامعة جازان عن طريق التعليم عن بعد.

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية، خصصت الإدارة التعليمية بالمنطقة 22 معلماً للعام الدراسى الجديد، إذ عملت على رفع جاهزيتهم واختيارهم بما يخدم الصالح العام.

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وتحظى العملية التعليمية فى سجون منطقة جازان، بما تحظى به سائر سجون المملكة من اهتمام المديرية العامة للسجون، وذلك بمتابعة خططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التى تسعى لتحقيق مصلحة النزلاء والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسى لهم.

بهذه المناسبة، أكد مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكى، حرص الإدارة على تطوير منظومة عمل المدارس للنزلاء والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل السجون، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها على الوجه المطلوب.

وأثنى العميد المالكى، على الجهود الحثيثة التى تبذلها إدارة التعليم لمدارس سجون المنطقة، لافتاً إلى أن التعليم يعد رافداً مهماً من روافد العملية الإصلاحية التى تسعى المديرية العامة للسجون إلى تحقيقها بالوجه الذى يتلائم مع مستجدات العصر.