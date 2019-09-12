شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمنى خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن حوالى 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر فى اليمن خلال العام الجارى.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ـ عبر حساب مكتبها فى اليمن على (تويتر) ـ "إن شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطى أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية فى اليمن، بما فى ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون".
وكانت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة صرحت بأن الشعب اليمنى يعيش أزمة إنسانية مروعة، حيث إن كل مصادر البؤس والمعاناة الإنسانية موجودة فى الصراع سواء الحرب أو المرض أو المجاعة أو الانهيار الاقتصادى أو الإرهاب الدولى أو انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وجرائم الحرب المحتملة.
وأضافت باشليه أن المعاناة قد اجتاحت كل جوانب الحياة اليومية فى اليمن حيث توقفت الخدمات والمؤسسات الأساسية عن العمل، فى الوقت الذى افتقر ملايين النساء والرجال والأطفال إلى الرعاية الصحية الأساسية، وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا فى المناطق الحضرية، وعطل النقص فى الوقود الأسواق المحلية، وانهارت البنى التحتية الحيوية، وفقد المواطنون سبل عيشهم أو لم يتقاضوا أجورهم.
وتابعت باشليه، أن عدد القتلى المدنيين فى اليمن فى ارتفاع مستمر، وأن موظفى المفوضية الأممية تأكدوا من وقوع 7508 قتلى فى صفوف المدنيين من بينهم 1997 طفلا، وذلك منذ 26 مارس 2015.
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