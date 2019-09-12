شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار السعودية تشارك فى معرض للمعدات الدفاعية والأمنية بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الهيئة العامة للاستثمار السعودية فى المعرض الدولى للمعدات الدفاعية والأمنية؛ المقام فى العاصمة البريطانية لندن من 10 وحتى 13 سبتمبر 2019، حيث تسعى الهيئة من تواجدها إلى التعريف بالخدمات التى تقدمها للمستثمرين، عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية، تأتى أهمية المشاركة فى المعرض الدولى للمعدات الدفاعية والأمنية ضمن خطة المملكة فى توطين الصناعات الدفاعية، إذ تسعى السعودية إلى توطينها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مما سيمكن من خلق فرص عمل جديدة وزيادة فى تنمية اقتصادية متنوعة مستدامة.

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وفى سياق المشاركة فى المعرض، علق رئيس قطاع الصناعة والتصنيع فى الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجنينى، أن المشاركة فى المعرض الدولى للمعدات الدفاعية والأمنية تكتسب أهميتها من سعى المملكة فى تحقيق شراكات دولية مع أهم قادة الصناعة لتأسيس سلسلة الإمداد الوطنية فى صناعة المعدات الدفاعية والأمنية، منوهًا أن المعرض يُعد من أهم المعارض على المستوى العالمي، إذ يشهد المعرض سنويًّا حضور عدد كبير من ممثلى مختلف الدول، مضيفًا أن المعرض يشكل فرصة كبيرة للقاء أكبر المستثمرين فى قطاع الصناعات الدفاعية سواء الجوية أو البرية أو البحرية.