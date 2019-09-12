شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالعراق: التشغيل التجارى التجريبى لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، عبد العزيز الشمرى،‎ وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابى اليوم الخميس، منفذ جديدة عرعر الحدودى من الجانب السعودى والعراقى، يرافقهما نائب محافظ الجمارك السعودية لتيسير التجارة والعمليات ماجد المرزم، ورئيس هيئة المنافذ العراقية الدكتور كاظم العقابى.

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكد عبد العزيز الشمرى، على اتفاق الجميع على بدء التشغيل التجارى التجريبى للمنفذ 15 اكتوبر القادم، مؤكداً أن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية فى تعزيز العلاقات السعودية العراقية، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام .