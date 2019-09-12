شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التونسية توقع مذكرة تفاهم حول مهمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع السفير خليل الروادى رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية على مذكرة تفاهم مع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس حول حقوق وواجبات ملاحظى بعثة الجامعة لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها 15 سبتمبر الجارى .

وذكر بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بأن مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها فى تونس تتيح للبعثة حرية التحرك وتعطيها الحق فى إجراء اللقاءات مع مختلف الجهاث المعنية بالعملُة الانتخابية، والحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.

واكد السفير الزوادى خلال اللقاء حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التى تجرى فى الجمهورية التونسية وذلك فى إطار تأكيد الدعم العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد فى تونس .

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ولفت إلى أن الجامعة سبق وأن أرسلت بعثة لملاحظة الانتخابات الرئاسية فى تونس التى جرت ٢٠١٤ واصدرت العديد من التقارير التى تضمنت توصيات فى مختلف النواحى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها .

وبدوره رحب السُيد بفون ببعثة الجامعة، مؤكدا استعداد الهيئة العليا للانتخابات فى تونس للتعاون مع بعثة الجامعة وتقديم كافة الإيضاحات والإجابات على استفساراتها وذلك بهدف تسهيل وإنجاح مهمتها.