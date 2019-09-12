استكمال الطلعة الرابعة للمروحيات التركية والأمريكية شمالي سوريا

شانلي أورفة/ الخليج 365
استكملت القوات التركية والأمريكية الخميس، الطلعة الجوية المشتركة الرابعة بالمروحيات في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.
وقال مراسل إن التحركات الجوية انتهت في "مركز العمليات المشتركة" بقضاء "أقجة قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفة" التركية.
وأشار إلى عودة مرحيتين تركيتين إلى المنطقة التي أقلعتا منها في "أقجة قلعة"، في حين بقيت المروحيتان الأمريكيتان في الأراضي السورية.
واستغرقت الطلعة الجوية المشتركة للمروحيات في الأجواء السورية حوالي الساعة.
ونفذ الجيش التركي والقوات الأمريكية في وقت سابق ثلاث طلعات مشتركة بالمروحيات، ودورية برية واحدة في إطار الجهود لإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.
وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع "مركز العمليات المشتركة" مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.
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