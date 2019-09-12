نتنياهو يسعى للاحتفاظ بحرية "العمل ضد إيران بسوريا"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن من المهم "مواصلة الحفاظ على حرية العمل التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، وسلاح الجو، ضد أهداف إيرانية في سوريا".

وقال نتنياهو، للصحفيين قبيل مغادرته الى منتجع سوتشي الروسي، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين:" هذه هي زيارة مهمة للغاية، نعمل حاليا على أكثر من ساحة في محيط عبارة عن 360 درجة من حولنا، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها إيران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا، فنحن نعمل ضدها".

وأضاف:" إن الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر، من المهم بنظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية، وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف إرهابية أخرى".

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وتابع نتنياهو:" هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة هذا التنسيق المهم الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية، كما هي تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الغاية للمشتركة التي قد اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد وهناك شوط طويل لقطعه حتى أن يتم تحقيقها وهي إخراج إيران من سوريا، هذا هو هدف الزيارة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سابقا تنفيذ مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا، خلال السنوات القليلة الماضية.

وتأتي زيارة نتنياهو الى روسيا قبل 5 أيام من انتخابات تعتبر مصيرية لمستقبله السياسي.

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