مصر.. تعيين نائب عام جديد بعد نهاية ولاية نبيل صادق

القاهرة/ الخليج 365-

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارًا بتعيين نائب عام جديد للبلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، "أصدر السيسي قرارًا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبًا عامًا في البلاد خلفا للمستشار نبيل صادق".

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وكان نبيل صادق عين في منصب النائب العام في 2015، وتنتهي ولايته يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.



والمستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد، شغل منصب رئيس الاستئناف بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالتحقيق في عدة قضايا شغلت الرأي العام، أبرزها حادث تفجير الكنيسة البطرسية والذي راح ضحيته 29 شخصا، في ديسمبر/كانون أول 2016.

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