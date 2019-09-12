الأردن.. إضراب المعلمين المفتوح يكمل "أسبوعاً دراسياً"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكمل معلمو الأردن، أسبوعاً دراسياً كاملاً في إضراب المفتوح، بدأ الأحد كخطوة تصعيدية للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وأكد نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، الخميس، للأناضول، إن "نسبة الالتزام بالإضراب كانت 100 بالمائة في جميع مدارس المملكة، والتزم المعلمون بقرار نقابتهم".

وأشار نديم أن "كل الوفود التي زارت النقابة لبحث الأزمة أجمعت على حق المعلمين في مطلبهم، واستهجنت تصريحات رئيس الوزراء الاستفزازية".

وتابع: "حتى اللحظة، لم نلق تجاوباً من الحكومة بخصوص مطلبنا المتمثل بالعلاوة المهنية 50 بالمئة".

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واستدرك: "بناءً على ذلك، ملتزمون بقرار مجلس النقابة، وإضرابنا مستمر، وسنبحث بداية الأسبوع خطوات جديدة بعد تعنت الحكومة، وعدم الالتفات لمطلبنا المستحق".

والثلاثاء، شن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء عمر الرزاز، وناشد الملك عبد الله، التدخل لحل الأزمة بين المعلمين والحكومة.

وجاء تصريح النواصرة بعد أول تعليق على الأزمة، للرزاز، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أعرب فيها عن التزام حكومته بالحوار.

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات الخميس الماضي.

وتبلغ العلاوة 50 بالمائة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

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