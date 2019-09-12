النيابة الفلسطينية: إسراء غريب تعرضت لـ"عنف أفضى للموت"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس، عن ظروف وفاة الفتاة إسراء غريب، مؤكدا تعرضها لعنف "أفضى إلى الموت"، نافيا ادعاءات عائلتها حول أسباب وفاتها.

وأثار موت الفتاة غريب، في 22 أغسطس/آب الماضي، غضبا محليا وعربيا.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي، عقده في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، إن غريب، تعرضت لعنف من بعض أقاربها، "أفضى إلى الموت"، نافيا صحة ادعاءات عائلتها بخصوص وفاتها.

وأشار إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات والأدلة، "عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزلها، كما ادعى أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة".

وبيّن أن "غريب" توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها".

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وقال:" تمت تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة القتل، بجريمة الضرب المفضي للموت، وهم (م.ص) و(ب.غ)، و (أ.غ)".

وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة، سيتم إحالتهم للمحكمة.

ونفى النائب العام، أن يكون سبب العنف الذي تعرضت له، على خلفية "الشرف"، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وحضر المؤتمر مؤسسات تعنى بقضايا المرأة، وحشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.

ورفعت عدد من المشاركات، لافتات تطالب بمعاقبة المتسببين بمقتل "غريب"، وحماية النساء.

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