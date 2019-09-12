وزير_الطاقة: #المملكة ستنتج 10 ملايين برميل نفط يومياً في أكتوبر

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الخليج - رويترز
كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن إنتاج المملكة من النفط سيبلغ 9890 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
ووفق موقع “سبوتنيك”، تحدث وزير الطاقة السعودي الذي يحضر فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، عن أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع “أوبك” القادم.
وأضاف أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.
وفي وقت سابق، أكد الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، “التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل “أوبك” وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول”.
وتستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، وذلك لأول مرة، تقوم فيها دولة عربية عضو في منظمة “أوبك” باستضافة فعاليات هذا المؤتمر العريق والبارز.
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