الخليج - واس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بعد إدانته بقتل مواطن آخر؛ إثر مشاجرة اندلعت بينهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تقتص من قاتل «مشعل المطيري» ضحية مشاجرة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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