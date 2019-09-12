مدير جامعة الملك سعود يرعى المؤتمر العالمي للخدمات الطبية الطارئة

الخليج - واس يرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، “المؤتمر الدولي الأول للخدمات الطبية الطارئة”، الذي تنظمه كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود، بمشاركة من وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري، بفندق الموفنبيك في الرياض.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة المستجدات العلمية الحديثة في المجالات المختلفة للخدمات الطبية الطارئة على المستوى الإقليمي والعالمي.

ودعا عميد الكلية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور هاشم محمد بن صليح جميع المختصين في الخدمات الطبية الطارئة والمجالات ذات الصلة بالمشاركة في المؤتمر بالحضور، والتقدم لعرض الأبحاث العلمية خلال فترة المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمؤتمر على الرابط http://www.emstomorrow.org .

يذكر أن المؤتمر سيشمل على برنامج علمي مكثف خلال يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري، يسبقهما ورش عمل متعددة في 27 سبتمبر، في الانقاذ والاسعاف المائي، واستخدام التمويه لمحاكاة الرعاية الطبية، وقراءة وتحليل تخطيط القلب، والخدمات الطبية الطارئة للمسنين، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة.

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