وكيل إمارة الحدود الشمالية يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

الخليج - واس استقبل وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس في مكتبه بمقر الإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة.

كما استعرض الاجتماع المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، وسبل تعزيز الحلول المناسبة, تضمن استمرارية العمل والإنجاز.

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