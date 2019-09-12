شرطة الشارقة تطيح عصابة السرقة بالإكراه

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

الشارقة: «الخليج»

تمكنت فرق التحري والضبط الميدانية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط عصابة مكونة من 6 أفراد من الجالية الإفريقية مارست عمليات سرقة بالإكراه ونشل بالمناطق الصناعية وشارع الوحدة.

وتعد تلك الجهود من قبل رجال التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة متوافقة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي، بكفاءة وقدرة رجال التحريات والمباحث الجنائية في مواجهة وضبط كافة الظواهر الإجرامية، وتوفير كافة الإمكانات المساعدة على تحقيق تلك الرؤية، مطالباً في نفس الوقت الجهات المعنية بأذونات دخول الدولة بمراجعة الضوابط لبعض الجنسيات من خلال الإحصائيات والتحاليل للأساليب الإجرامية التي تمارس من بعض الجنسيات، حيث تبين من خلال التحقيق مع أفراد العصابة أن أربعة منهم دخلوا إلى الدولة بتأشيرة زيارة، بينما كان يقيم الاثنان الآخران بصورة غير مشروعة.

وناشد كافة أفراد المجتمع التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المريبة من خلال الاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة.