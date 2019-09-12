دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يهاجم بولتون: فاشل.. وحديثه عن النموذج الليبي «كارثة»

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النار، على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، بعد يومين من إصداره قرارًا بإقالته من منصبه، متهمًا إياه بالفشل وأن إدارته لعدة ملفات كانت «كارثية».

وقال ترامب في حديث له مع الصحفيين بالبيت الأبيض، إن بولتون ارتكب عدة أخطاء منها الإساءة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عندما طالبه بأن يحذو حذو «النموذج الليبي» ويسلم كل أسلحته النووية للولايات المتحدة، وفقًا لـ«رويترز».

وتابع ترامب قائلًا: «جون بولتون كلفنا الكثير جدًا عندما تحدث عن النموذج الليبي.. يا للكارثة»، وتساءل «أيستخدم هذا لعقد صفقة مع كوريا الشمالية؟ لا ألوم كيم جونج أون على ما قاله بعد ذلك، لم يكن يرغب في التعامل مع جون بولتون.. هذه ليست مسألة غلظة في الكلام.. بل هي عدم كياسة لقول شيء كهذا».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يتفق مع آراء بولتون فيما يتعلق بملف فنزويلا، قائلًا «رأيت أنه خارج السياق تمامًا وأظن أنه ثبت أني كنت على صواب»، وتابع أن بولتون كان لديه أسلوب متعنت وفظ، وأنه «لم يكن على توافق مع أناس أعتبرهم في غاية الأهمية في الإدارة»، قائلًا «جون لم يكن يساير ما نفعله».

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وكان ترامب قال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء الثلاثاء الماضي: «أبلغت جون بولتون (..) بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وطلبت منه أن يقدم استقالته».

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات مستشاره للأمن القومي، مشيرًا إلى أنه سيُعيّن مستشارًا جديدًا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال السيناتور لينزي جراهام: إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض أمامه عدة أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، وأن القائمة ضمت: كيث كيلوج، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، وبرايان هوك، المستشار السياسي لوزير الخارجية مايك بومبيو، وريك واديل، مسؤول الأمن القومي السابق.