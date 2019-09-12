شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد عن الرئيس الإندونيسى الراحل: جمعتنى مع "حبيبى" صداقة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي، جمعتنا به صداقة تاريخية عميقة رسّخت علاقات بلدينا الصديقين، وإذ نعرب عن مواساتنا للرئيس جوكو ويدودو وللشعب الإندونيسي ولعائلة الفقيد الكبير، ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، فى وفاة بحر الدين يوسف حبيبي.

وكان نجل الرئيس الأندونيسيا الراحل قد أعلن مساء أمس وفاة والده بحر الدين يوسف حبيبي، وشيعت جنازته اليوم بحضور القيادات الرسمية بالدولة يتقدمهم الرئيس الأندونيسى.