شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 1625 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1625 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 419 لاجئا (125 امرأة و214 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 1206 لاجئا ( 362 امرأة و615 أطفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأشار بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، إلى أن إجمالى عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية، منذ 18 يوليو عام 2018 بلغ 396.4 ألف شخص، منهم أكثر من 125 ألف لاجئ من لبنان وأكثر من 271 ألفا من الأردن.

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وأضاف البيان، أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى حوالى 2.48 طن إلى سكان قرية الجابرية بريف حمص.

وأوضح أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.0 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.