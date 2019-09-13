اخبار الخليج

القيادي الخبجي يشير إلى تعثر الحوار مع الشرعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أشار عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي الى تعثر اعمال تفاوض سياسية مع الحكومة الشرعية اليمنية.

 

وأكد الخبجي ان سياسة النفس الطويلة مطلوبة في اشارة على مايبدو لعدم تحقيق اي نتائج ملموسة في محاولة اجراء مفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

 

 

وقال الخبجي انه يجب الاستعداد لكل الاحتمالات.

 

 

واضاف بالقول: "يد تحمي ويد تبني، والحوار وسيلة لبلوغ الاهداف الكبيرة. سياسة النفس الطويل مطلوبة، والإستعداد لمواجهة كل الاحتمال واجب، ولن يسقط حق وراءه شعب كشعب الجنوب، والقادم أفضل باذن الله.

 

Advertisements

 

في سياق متصل قال القائد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن ان قوات الحزام على هبة الاستعداد لمواجهة اي خطر طارئ قد يهدد امن واستقرار سكان عدن.

 

 

واشار القائد وضاح ان كل القوات مستعدة وعلى جهوزية كاملة للتعامل مع كل من يحاول ان يزعز امن واستقرار السكان الامنيين مهما كان حجمه .

 

كما طمئن المواطنين ان قوات الحزام الامني درعاً حصيناً وآمناً لكل المواطنين ليلا نهارا .

 

داعيا كافة المواطنين للتعاون والالتزام بلوائح الأنظمة والقوانين الامنية والتبليغ عن كل من يسعى لنشر الفوضى اوالتخريب او يهدد الامن والسكينة العامة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا