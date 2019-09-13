عضو المجلس الإنتقالي «عبد الخالق بن حطبين»: قرارات الشرعية مخطوفة بيد الإخوان المسلمين «حوار خاص»

◄ الشرعية ليست صاحبة القرار لأن القرار بيد الاخوان المسلمين

◄ حزب الإصلاح دمر الجنوب منذ قيام الوحدة

◄ الإمارات لها دور كبير في الدعم و الإسناد في الجنوب

◄ حزب الاصلاح منذ الوهله الاولى لم يقف مع التحالف بنية صادقة

كشف البيان السعودي الإماراتي المشترك لاحتواء الأحداث الأخيرة جنوبي اليمن، عدة رسائل عديدة وبعث تحذيرات واضحة لأطراف داخلية وخارجية تسعى لتأجيج الفتنة وشق صف التحالف.

تضمن البيان رسالة واضحة محددة للأطراف بشأن ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وقطع الطريق أمام محاولات تشتيت الجهود نحو الهدف الأساسي، وهو هزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

فقد جاء البيان المشترك بمثابة خارطة طريق لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن والمدن الجنوبية، حدد في تلك الخارطة مسؤوليات والتزامات مختلف الأطراف سواء الأطراف اليمنية ممثلة في الحكومة والمجلس الانتقالي، أو التحالف ممثلاً في السعودية والإمارات.

وحول الملفات الساخنة على الساحة اليمنية تحاور "اليمن العربي"، مع عبد الخالق حسين بن حطبين عضو الجمعية الوطنية الجنوبية للمجلس الإنتقالي، وعضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع.

وكشف " بن حطبين" بأن الشرعية ليست صاحبة القرار لأن القرار مخطوف منها وهو بيد الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية، كما بأن حزب الإصلاح دمر الجنوب منذ قيام الوحدة.

وإليكم نص الحوار..

◄ماذا لو تم رفض الشرعية الرضوخ للحوار في الرياض؟

منذ متى الشرعية تقبل بالآخر وهي ليست صاحبة القرار لأن القرار مخطوف منها وهو بيد الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية .

◄ ماذا قدمت الجمعية الوطنية في المجلس الأنتقالي للجنوبيين؟

تشكلت الجمعية الوطنية بقرار رئيس مجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وعملت ثلات دورات منذ تأسيس الجمعية الوطنية دورتان في عدن ودورة واحدة في حضرموت برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وتشكلت لجان ووزعت المهام وتعمل الجمعيه بوتيره عالية والجمعيه موزعة بالنسب على المحافظات بحسب المساحه والثروة والسكان وحضرموت اخذت النصيب الاكبر من اعضاء الجمعية الوطنية .

◄ ماذا عن مؤتمر حضرموت الجامع ؟.. وهل لبى طلبات المجتمع الحضرمي؟

بالنسبه لمؤتمر حضرموت الجامع بذل الجميع جهداً غير عادي حتى قيام المؤتمر والإعلان عنه ومخرجاته واضحة للجميع .. بتكاثف الحضارم جميعاً سيتحقق باذن لله.

◄ كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟

حزب الإصلاح دمر الجنوب منذ قيام الوحدة وبدا بإغتيال كوادر الجنوب بصنعاء ثم قيام حرب 94 الذي دمر أجهزه الدولة في الجنوب كاملة والتاريخ يعيد نفسه يريدون أن يدمروا الجنوب للمره الثالثه لكن هيهات هذه المرة الجنوب عصي عليهم.. نقول إن الجنوب بعافية بفضل ارادة هذا الشعب الجبار وقيادته الرشيدة وإن قيام الدولة اتي بإذن الله شاء من شاء وأبى من أبى.

◄ هل مؤسسات الدولة في الجنوب مكتملة وقادرة على إدارة الدولة في حالة الإستقلال؟

في حالة وقوف الحرب وعدم تشتيت جهود المجلس الانتقالي وتركيزه على البناء والخدمات ودعمه من قبل التحالف سيكون عند حسن ظنهم به وسيبني مادمروه اعداء الوطن وسينهض بهذا الشعب وعنده من الخبره العسكرية والمدنية والخيرات تكفي لنا ولغيرنا وسنبني وطن خال من الفساد والكراهيه والمواطنه المتساويه والقانون فوق الجميع، وعند استعادتنا لدولتنا سنكون سند لإخواننا في الخليج العربي.

◄ حدثني عن الدور الإنساني والعسكري الذي قامت به دولة الإمارات في اليمن منذ بدء الأزمة اليمنية؟

منذ خمس سنوات ومنذ قيام الحرب لن يقف التحالف مكتوف الأيدي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك الإمارات العربية المتحدة الذي لها دور الكبير في الدعم و الاسناد في الجنوب وقدم يد العون والمساعدات الانسانيه من قبل الهلال الاحمر الاماراتي وضحو باابنائهم وامتزج الدم بالدم وسنظل اوفياء لهم وعهد الرجال للرجال.

◄ كيف سعى حزب الاصلاح لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية؟

حزب الاصلاح منذ الوهله الاولى لم يقف مع التحالف بنية صادقة ومخلصة وجيش التبب لم يتقدم خطوه للامام نيتهم الجنوب وحربهم على الجنوب والسلاح والعتاد الذي أعطى من قبل التحالف لهم حول الى الجنوب ونقلوا قيادات الارهاب من مأرب الى الجنوب للقضاء على النخب والاحزمة الامنية وشبوه خير شاهداً على ذلك ولكن ارادة الله فوق كل شي .

◄ ماذا لو رفضت الحكومة الشرعية لدعوة الملك سلمان للحوار للمرة الثانية؟

اذا رفضوا دعوة الملك سلمان لماذا جالسين في أرض تصرف عليهم وعلى أولادهم ولايستمعون لها.. الواجب علئ المملكة أن تأخذهم في طائرات إلى صنعاء ويخلو سبيلهم ويكونوا أمام الحوثي وجهً لوجه..

◄ تعليق حضرتك على البيانات الصادرة من حكومتي السعودي الإماراتي الخاصه بالجنوب؟

البيان السعودي، الاماراتي عقلاني وفيه من الحكمة وفيه انذار للشرعية وقوئ الشر.. والانتقالي لبئ دعوة الأشقاء في المملكه وكان السباق للحضور، واعتقد أن الانتقالي كسب الجوله الاولئ وسيكسب الجولات القادمه لأن مشروعه واضح استعادة الدولة ، وان شاءالله يكون الإحوان في المملكة مقتنعين ان الشرعية لن تقوم بواجبها وعليها ان تضغط علئ الشرعية لتحويل البندقية والمدفع الئ صنعاء وليس للجنوب.

والأشقاء في الإمارات قدموا دعم واسناد مشكورين عليه والجنوبيين أوفياء عملوا لهم فعالية الوفاء في عدن والمكلاعلى الارهاب، وجيشهم طائرات التحالف لكم بالمرصاد.. عاش الملك سلمان عاش ولي عهده الامين عاشت دولة الامارات وقادتها وعاش التحالف العربي.. الخزي والعار للمرتزقة وبايعي اوطانهم.. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحئ وربنا يفك أسر الأسرى الجنوبيين الذين شاركوا في تحرير وطنهم والله معنا وصاحبنا ورفيقنا ولا نامت اعين الجبناء.

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