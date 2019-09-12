الأورام الليفية الرحمية هي نمو غير سرطاني في الرحم

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تعاني كثير من السيدات من أورام حميدة بالرحم التي تسمى أيضا أوراماً ليفية؛ حيث من الممكن أن تتشابه أعراضها مع أعراض سرطان الرحم، لذا عليك الانتباه جيداً لأعراض الأورام الليفية.
الأورام الليفية الحميدة هي نمو غير سرطاني في الرحم غالباً ما يظهر أثناء سنوات الإنجاب، وقد لا ترتبط الأورام الليفية الحميدة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم أو تتحول إلى سرطان.
وكشفت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي أن أعراض الإصابة بأورام ليفية تتمثل فيما يلي:
• نزيف غير طبيعي.
• ألم أثناء الحيض.
• انتفاخ البطن.
• التبول المتكرر.
• عدم القدرة على السيطرة على المثانة.
• في الحالات الشديدة قد تكون المرأة غير قادرة على التبول على الإطلاق .
• إذا امتد الورم الليفي نحو ظهر المرأة، فقد يؤدي إلى اضطراب في الأمعاء، ما يسبب الإمساك والألم في الظهر.
وتشير المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي إلى أن علاج الأورام الليفية هو العلاج الجراحي سواء استئصال للرحم في حالة الضرورة أو الأورام الليفية فقط.
على الرغم من أن الأورام الليفية عادة لا تكون خطيرة، يمكن أن تسبب عدم الراحة وقد تؤدي إلى مضاعفات مثل فقر الدم الناجم عن فقدان الدم الشديد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.