أسباب تدفعك لزيارة طبيب العيون بعدها

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
الاعتناء بصحة العيون ليس أمراً صعباً، لكنه يحتاج إلى استشارة سريعة من الطبيب، إذ تتعرض العين أحياناً لمشكلات صحية ناتجة عن عامل وراثي أو عرضي، أو التقدم في السن.
ووفقا للعين الإخبارية، حذَّر الدكتور هشام عيسى، استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وتصحيح عيوب الإبصار في مصر، من تجاهل بعض الأعراض التي تظهر على العين من انتفاخ ورؤية هالات وغيرها.
ونصح عيسى بالكشف لدى طبيب العيون في حالة ظهور بعض الأعراض الأساسية لأمراض القرنية والمياه البيضاء التي يجب على إثرها استشارة الطبيب فوراً وهي:
1. إصابة القرنية بأشياء خارجية كفرع شجرة أو مواد كيميائية أو شرارة أو مضاعفات من ارتداء العدسات
2. الإحساس بجسم غريب داخل العين كذرة من الرمل
3. الإحساس بالألم مع الرمش
4. جفاف العين
5. انتفاخ في الجفون
6. الإحساس بالألم عند النظر إلى الضوء أو الحساسية للضوء
7. رؤية هالات حول الأضواء
8. ملاحظة تمزّق أو احمرار شديد في العين
9. خروج صديد أو إفرازات لزجة من العين
10. ظهور قرحة بيضاء دائرية على قرنية العين
11. ظهور غيامة على القرنية
12. رؤية ضبابية أو ضعيفة
13. صعوبة متزايدة في الرؤية ليلاً
14. الحاجة إلى ضوء أكثر للقراءة
15. فقدان الرؤية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.