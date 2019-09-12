المخيخ يلعب في أسفل الجمجمة دورًا رئيسيًا في تنظيم الحركة والكلام

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
يلعب المخيخ الواقع في أسفل الجمجمة دورًا رئيسيًا في تنظيم الحركة والكلام، لكن فريقاً بحثياً من جامعة "كيوتو" اليابانية أضاف له دوراً آخر له علاقة بالاستجابات السلوكية، إذ تؤدي إصابته بالالتهاب إلى الاكتئاب.
وخلال الدراسة التي نُشِرت في دورية "Cell Reports"، وجد الفريق البحثي أنَّ استجابة الخلايا المناعية في الدماغ والمعروفة باسم "الخلايا الدبقية الصغيرة" للبكتيريا والفيروسات التي تهاجم الدماغ لتخفيف الأضرار تؤدي إلى التهاب يكون مسؤولاً عن الاكتئاب.
وتوصل الفريق البحثي لهذه النتيجة باستخدام تقنيات الفيزيولوجيا الكهربية، إذ وجدوا أنَّ الخلايا الدبقية الصغيرة تسببت في إطلاق الخلايا العصبية بمعدل متزايد، وهي ظاهرة تعرف باسم "اللدونة الداخلية"، وهذا بدوره تسبب في دخول المخيخ إلى حالة مفرطة في الالتهاب تسببت في تغير السلوك.
وأجريت هذه الدراسة على فئران التجارب، إذ تمَّت إصابتها بالتهاب مخيخي حاد أثَّر على التواصل الاجتماعي لديها بشكل كبير وبمجرد أن هدأ الالتهاب عادت إلى طبيعتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.