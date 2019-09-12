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السيسي يعين نائبا عاما جديدا

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ومن المقرر أن يقوم الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بحلف اليمين خلال أيام.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهما.

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما، شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام.

تولى الصاوي العديد من القضايا الهامة والتي شغلت بال الرأي العام، ففي أغسطس/آب 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

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