دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يحذر إيران من تخصيب اليورانيوم: سيكون خطيرا جدا حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها. وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لا يسعى للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني. وأعلن ترامب، اليوم الأربعاء، رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، ذلك خلال كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر، قائلاً: لا نسعى للدخول في نزاعات، لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم. وتم بسط علم أمريكا على الحائط الغربي لمبنى وزارة الدفاع «البنتاجون»، الأربعاء، في الذكرى الثامنة عشرة للهجمات على الولايات المتحدة.

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