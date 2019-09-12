شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبحث سبل تعزيز التعاون الأمنى مع رومانيا وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، سبل تعزيز التعاون الأمنى بين الكويت وكل من رومانيا وكوريا الجنوبية.

وناقش النهام خلال لقائه الذى عقد بمقر وزارة الداخلية الكويتية مع سفير رومانيا لدى الكويت دانييل تاناسي، سبل تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات قضية المواطن الكويتى المختفى فى رومانيا منذ أغسطس 2015 محمد البغلى، مؤكدا ما تمثله هذه القضية من أهمية على المستويين الرسمى والشعبى فى الكويت.

وأعرب النهام عن تقدير السلطات الكويتية الكبير، للجهود المبذولة من قبل السلطات الرومانية المختصة لحل لغز اختفاء المواطن الكويتي، خاصة فى ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين.

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ومن جانبه، أعرب السفير الرومانى لدى الكويت عن تقديره البالغ، للرعاية الكريمة التى تحظى بها البعثة الدبلوماسية الرومانية، على الصعيدين الرسمى والشعبي.

وفى السياق ذاته، بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية، مع سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت هونغ يونغ جي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.