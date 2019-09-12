الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019

اليمن / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام 2019.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر.

وقالت المنظمة إنه ‏في العام 2019 فقط، نزح حوالي 350 ألف شخص في اليمن.

Advertisements

وأوضحت أن شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.