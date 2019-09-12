نتنياهو: لا مفر من شن عملية عسكرية ضد غزة وإسقاط حماس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لا مفر من شنّ عملية عسكرية"، ضد قطاع غزة، وإسقاط حكم حركة حماس فيه.
لكنه أوضح في مقابلة مع هيئة البثّ الإسرائيلية أنه سيحدد توقيت الهجوم، "في الوقت المناسب".
وقال نتنياهو:" على ما يبدو، فإنه لا يوجد خيار سوى تنفيذ حرب ضد قطاع غزة، وإسقاط حكم حماس".
وأضاف في المقابلة التي جرت قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية:" هناك مسؤوليات ويعرف المواطنون الإسرائيليون جيدا إنني أتصرف بمسؤولية، وسأطلق الحملة (العسكرية) في الوقت الأكثر ملائمة، أنا سأحدده".
وبشأن إخلاؤه قاعة مركز انتخابي في أسدود، الثلاثاء، بعد إطلاق صافرات الإنذار، قال نتنياهو:" اتبعت بروتوكول جهاز الأمن العام، لقد تصرفت بهدوء، وهكذا يجب أن يكون".
وكان مشهد إخلاء نتنياهو المنصة، قد أثار جدلا كبيرا داخل إسرائيل، ووجّه له خصومه انتقادات لاذعة بشأنه.
وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة يوم الثلاثاء المقبل.
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