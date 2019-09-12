إيران تدين تصريحات نتنياهو حول ضم أراض بالضفة المحتلة

طهران / محمد كورشون / الخليج 365

أدانت إيران تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته فرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية، إذا أعيد انتخابه الثلاثاء المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان الخميس، إن نتنياهو يوجه اتهامات إلى إيران يومًا، ويعد بضم المناطق المتبقية من فلسطين يومًا آخر، في سبيل الحصول على أصوات الناخبين والبقاء في الحكم.

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وحول اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي المزمع عقده الأحد، أبدى موسوي دعم بلاده لكل خطوة تقدم عليها البلدان الإسلامية، من أجل الحيلولة دون انتهاكات وتوسع إسرائيل في فلسطين.

والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 في سبتمبر/أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.

ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسا شديدا، ويأمل تشكيل الحكومة المقبلة، بغية الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.

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