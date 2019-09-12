بورصة وول ستريت تصعد بدعم من تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة

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الخليج - ار تي
صعدت بورصة وول ستريت، اليوم الخميس، تقودها أسهم شركات التكنولوجيا والصناعة الحساسة للرسوم الجمركية، بعد أن لًوحت الصين بغصن زيتون قبل مفاوضات تجارية الشهر القادم مع الولايات المتحدة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 226.60 نقطة، أو 0.84%، إلى 27136.03 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 21.54 نقطة، أو 0.72%، ليغلق عند 3000.93 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 85.52 نقطة، أو 1.06%، إلى 8169.68 نقطة.
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