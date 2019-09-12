اخبار الخليج

بورصة وول ستريت تصعد بدعم من تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة

0 نشر
الخليج - ار تي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخليج - ار تي

صعدت بورصة وول ستريت، اليوم الخميس، تقودها أسهم شركات التكنولوجيا والصناعة الحساسة للرسوم الجمركية، بعد أن لًوحت الصين بغصن زيتون قبل مفاوضات تجارية الشهر القادم مع الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 226.60 نقطة، أو 0.84%، إلى 27136.03 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 21.54 نقطة، أو 0.72%، ليغلق عند 3000.93 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 85.52 نقطة، أو 1.06%، إلى 8169.68 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تصعد بدعم من تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا