صفقة كبرى .. نواف العابد بـ قميص النصر

صفقة من الممكن أن تحدث ضجة كبرى في الأوساط الرياضية السعودية، إذا ما تحققت خلال الفترة القادمة.

ونواف العابد “29 سنة”، أحد أبناء نادي الهلال، الذين لعبوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، في عام 2008، حيث قدم مواسم رائعة مع كتيبة الزعيم، قبل أن تلاحقه الإصابات، خلال العامين الماضيين.

وباعتباره أحد أفضل صناع الألعاب في الكرة السعودية، طالب الناقد الرياضي خالد الشنيف، نادي الهلال، بالتخلي عن العابد، لأي فريق آخر، يمنح له المشاركة، حتى يعود لمستواه، وينضم بعدها إلى المنتخب الوطني.

واعتبر الشنيف في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”، أن العابد، من المستحيل أن يلعب مع الهلال، بسبب تواجد ثنائي أجنبي كبير في مركزه “البرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو”.

ورفض الناقد الرياضي، فكرة انتقال العابد إلى الهلال، ليرد عليه الإعلامي وليد الفراج: “لو لم ترد لنواف أن يذهب إلى الليوث.. فأين تريده أن يلعب؟”.

وفي رد فعل سريع، قال الشنيف لـ”الفراج”: “أنت تريدني أن أذكر اسم نادي معين، جار الهلال – في إشارة صريحة إلى النصر –”.

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وهذا الحوار، يأتي بعد إعلان عضو الشرف الذهبي في النصر عبدالعزيز بغلف، بأن بعض نجوم الهلال، عرضوا نفسهم على قلعة العالمي، بعد خلافات داخلية عنيفة.

والسؤال.. هل يجد نواف العابد، مكان أساسي له في حال انتقل إلى النصر؟

ربما تكون الإجابة هي.. صعب أن يجد نواف العابد، الذي يرتبط بعقد مع الهلال، حتى عام 2021، مكانًا أساسيًا له في تشكيل النصر، حال تمت الصفقة.

والسبب في صعوبة ذلك، هو وجود النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب النصر المتألق، والذي يقدم مستوى مبهر منذ قدومه إلى قلعة العالمي، الموسم الماضي.

وإنما في الوقت ذاته، قد يحصل على دقائق كثيرة بالمقارنة مع بقاءه في الهلال، بسبب عدم وجود أي بديل لجوليانو، حيث سيتناوب معه هذا المركز، بالتزامن مع البطولات الكثيرة التي يشارك فيها النصر.