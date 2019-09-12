شرطة دبي تكشف حقيقة فيديو صناديق الدولارات

جدة - عمرو شويل دبي- الخليج 365:

كشفت شرطة دبي حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول صناديق الدولارات.

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وقال العقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، بأن عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، عبر التعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وثم تواصل معهم و إغرائه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجين إياه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الاجراءات اللازمة للقبض عليهم.

وقال العقيد القاسم إن الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة.

ويهيب العقيد القاسم بأفراد الجمهور بأخذ الحيطة والحذر من التواصل الغرباء والاعلانات الوهمية في التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، والإبلاغ عنهم عبر منصة ecrime.ae للبلاغات الإلكترونية أو الخدمة الذكية “عين الشرطة” عبر تطبيق شرطة دبي او الاتصال بالرقم 999 أو بالرقم 901 .