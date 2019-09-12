تسريب جديد يكشف موعد إطلاق هاتف شركة جوجل بيكسل 4 XL

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كشف تسريب جديد عن موعد إطلاق هاتف شركة جوجل بيكسل 4 XL، وذلك في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



ووفقا لموقع The Verge التقني فإن هاتف جوجل الجديد يتميز بمواصفات حديثة عن النسخة الحالية، وسيأتي بشاشة أصغر حجمها 6.23 إنش بدقة عرض 3040x1440 بيكسل، وهي أصغر نسبيا من شاشة بيكسل 3 XL الذي يأتي بشاشة حجمها 6.3 إنش.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 وهو أفضل معالج يتوفر لهواتف أندرويد حاليا.

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وذكرت التسريبات أن الجهاز يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة دقتها 16 ميجابيكسل و12 ميجابيكسل.

ووفقا للتسريبات يتوقع أن تأتي الذاكرة بسعة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

وذكر المسرب الشهير إيفان بلاس أن جوجل تخطط لإطلاق هواتف بيكسل بجانب نسخة XL في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.