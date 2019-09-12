Advertisements
Advertisements
الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كشف تسريب جديد عن موعد إطلاق هاتف شركة جوجل بيكسل 4 XL، وذلك في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفقا لموقع The Verge التقني فإن هاتف جوجل الجديد يتميز بمواصفات حديثة عن النسخة الحالية، وسيأتي بشاشة أصغر حجمها 6.23 إنش بدقة عرض 3040x1440 بيكسل، وهي أصغر نسبيا من شاشة بيكسل 3 XL الذي يأتي بشاشة حجمها 6.3 إنش.
ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 وهو أفضل معالج يتوفر لهواتف أندرويد حاليا.
وذكرت التسريبات أن الجهاز يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة دقتها 16 ميجابيكسل و12 ميجابيكسل.
ووفقا للتسريبات يتوقع أن تأتي الذاكرة بسعة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.
وذكر المسرب الشهير إيفان بلاس أن جوجل تخطط لإطلاق هواتف بيكسل بجانب نسخة XL في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب جديد يكشف موعد إطلاق هاتف شركة جوجل بيكسل 4 XL لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.