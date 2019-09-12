شركة سامسونج تتجه إلى التعاون مع الكثير من المطورين والشركات التقنية

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اتجهت شركة سامسونج إلى التعاون مع الكثير من المطورين والشركات التقنية لتطوير تطبيقاتها لتكون ملائمة لهاتف سامسونج جالكسي فولد Samsung Galaxy Fold ومنح المستخدم تجربة هامة عند طرحه في الأسواق.



وترغب سامسونج Samsung، وفقا لبيان صحفي صدر الأربعاء، في تحقيق نجاح لجهازها الجديد جالكسي فولد Galaxy Fold، من خلال توفير تجربة نظام سهلة للمستخدم، لذا تهتم بالتطبيقات والبرامج ضمن نظام التشغيل، لأنها العامل الأساسي من حيث الأهمية في جذب العملاء لا سيما عند توفر أجهزة مماثلة في السوق، وهو ما قامت به سامسونج Samsung.

وقالت سامسونج Samsung إن هاتفها جالكسي فولد Galaxy Fold سيلقى دعم مئات التطبيقات المميزة على متجر جوجل بلاي وبشكل كامل، فقد قامت بالاتصال والتعاون مع العديد من المطورين والشركات التقنية الكبيرة لتطوير تجربة مثمرة لخدمة المستخدم وتحقيق أكبر استفادة من التطبيقات عند استخدامها على الهاتف القابل للطي.

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والشركات التي ستقدم كامل الدعم لهاتف سامسونج جالكسي فولد Samsung Galaxy Fold تشمل مايكروسوفت، فيس بوك، أمازون، تويتر، سبوتيفاي، جوجل، وغيرها من الشركات الأخرى.

وتشمل هذه التطبيقات تطبيق فيسبوك الرئيسي، تويتر، برايم فيديو، سبوتيفاي، مايكروسوفت أوفيس، VSCO، iHeartMedia، App in the Air، والمزيد، ولن يطول الأمر لمعرفة المزيد عن تطبيقات ومفاجآت أخرى في هاتف سامسونج Samsung القابل للطي جالكسي فولد Galaxy Fold.

وأتى تصريح سامسونج Samsung بشأن التطبيقات تزامنًا مع طرح نظام أندرويد 10 والذي سيعزز بدوره تجربة المستخدم مع الهواتف القابلة للطي التي ترغب جوجل بإثرائها، مثل جالكسي فولد Galaxy Fold. كما يتيح نظام أندرويد 10 للمستخدمين تغيير حجم التطبيقات كما يرغبون، وبنفس الوقت يعمل على تحول وضعية التطبيقات مباشرة عند تغيير شاشة الاستخدام بتحويلها من الشاشة الكبيرة إلى الصغيرة والعكس.

وستظهر التطبيقات التي تقدم الدعم لهاتف سامسونج جالكسي فولد Samsung Galaxy Fold علامة للمستخدمين على متجر جوجل بلاي.