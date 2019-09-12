شركة أبل تكشف النقاب عن هاتف آيفون 11

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل Apple النقاب عن هاتف آيفون 11 بقيمة 700 دولار، وآيفون 11 برو بقيمة 1000 دولار، وآيفون 11 برو Max بقيمة 1000 دولار خلال مؤتمر أبل السنوي في ولاية كاليفورنيا الثلاثاء.



يعتبر آيفون 11 أرخص بـ50 دولارا مقارنة بجهاز آيفون XR الذي طرح في العام الماضي بسعر 750 دولارا.

أما هاتفا آيفون 11 برو ونسخة MAX يأتيان بنفس سعر هاتفي آيفون XS وآيفون XS Max عندما تم إطلاقهما في عام 2018.

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ويأتي هذا الانخفاض في سعر آيفون 11 في ظل الزيادة التعريفة الجمركية بنسبة 15% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية، بما في ذلك منتجات أبل.

ويرى الخبراء، أن التعريفات الجديدة ستؤثر على أسعار هواتف آيفون خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافوا، أنه غير واضح إذا كانت أبل سترفع سعر أجهزة آيفون الخاصة في ديسمبر/كانون الأول المقبل عندما تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، أو ما إذا كانت الشركة ستعوض التعريفات الجديدة بالخدمات التي وفرتها أبل في أجهزتها الذكية، حيث أصبحت تعتمد عليها في الآونة الأخيرة.

وشهدت أبل انخفاضا في مبيعات آيفون لعام 2019، نتيجة لارتفاع أسعار آيفون، وذكرت التقارير أن أبل تعمل على هاتف آيفون SE جديد لتعويض خيبة الأمل.

كان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل معارضا قويا للتعريفات، مما يوحي بأنها قد تؤذي الشركات الأمريكية مثل أبل نفسها، وأنها يمكن أن تساعد منافستها الكورية سامسونج.