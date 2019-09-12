باحثون: طوال القامة أقل عُرضة لخطر السكري

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف باحثون ألمان إلى أن كل 10 سم إضافية في الطول تقلل خطر الإصابة بالسكري لدى الرجل بنسبة 41 بالمائة، ولدى المرأة بنسبة 33 بالمائة. واقترح فريق البحث تفسيراً لهذه العلاقة العكسية بين القامة ومرض السكري بأن الطول يقلل من تراكم الدهون في المنطقة الوسطى من الجسم وخاصة حول الكبد.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "ديابيتولوجيا" المتخصصة في مرض السكري، واعتمدت على بيانات عدة دراسات أوروبية تجاوز عدد المشاركين فيها 50 ألف شخص من فئات عُمرية مختلفة.
وأجريت الدراسة بواسطة "المركز الألماني لأبحاث السكري" ضمن مجموعة استقصاءات عن الأمراض المزمنة والسرطان في أوروبا. ووجدت أن زيادة طوال القامة بمقدار 10 سم يقلل خطر الإصابة بالسكري لدى من لديهم وزن زائد أو بدانة من الرجال بمقدار 36 بالمائة، والنساء بمقدار 30 بالمائة.
ولاحظ فريق البحث أن طول القامة يرتبط بزيادة حساسية خلايا الجسم للأنسولين، وأن زيادة الدهون حول الكبد تلعب دوراً مؤثراً في زيادة الالتهابات.
ودعت نتائج الدراسة إلى الاهتمام بالتغذية أثناء الحمل وخلال فترة الطفولة إلى جانب النشاط الرياضي لينمو الطول عند أقصى حد ممكن.
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