صدمة وغضب دولي إثر انتحار فتاة إيرانية بسبب ملاحقتها قضائيا لمحاولة حضور مباراة كرة قدم

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب لافتة تدعو للسماح للنساء الإيرانيات بدخول الملاعب.

عبرت شخصيات رياضية ومنظمات حقوقية إيرانية ودولية عن صدمتها وإدانتها بعد وفاة شابة إيرانية تدعى سحر خدياري أضرمت النار في نفسها أمام المحكمة خوفا من أن تتلقى حكما بالسجن لستة أشهر بسبب حضورها مباراة لكرة القدم. وتعالت الأصوات المطالبة بحرمان إيران من المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية ما لم تراجع سياستها حيال السماح للنساء بحضور المباريات.

تعالت الأصوات الغاضبة من الرياضيين والحقوقيين في إيران والعالم بعد وفاة شابة إيرانية تدعى سحر خدياري انتحرت خوفا من احتمال تلقيها حكما بالسجن لأنها حضرت مباراة لكرة القدم.

ألقت سلطات الجمهورية الإسلامية القبض على خدياري يوم 12 مارس/آذار وهي تحاول دخول استاد طهران مرتدية زي رجل لتشجيع فريقها المفضل "استقلال". وأمضت الشابة المعروفة باسم "الفتاة الزرقاء" نسبة لألوان الفريق الذي تشجعه، ثلاثة أيام في السجن قبل إخلاء سبيلها بكفالة. وتوجهت للقضاء للنظر في قضيتها الأسبوع الماضي، وقامت بإضرام النار في نفسها أمام المحكمة خوفا من حكم محتمل بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين.

من ناحيتها قالت وزارة العدل الإيرانية على موقعها الإلكتروني "ميزان أونلاين" إن الحكم على الفتاة لم يصدر بعد، بل إن النظر في القضية لم يبدأ. وذكر الموقع إن جثة الشابة قد سلمت إلى عائلتها المقيمة بمدينة قم جنوب طهران.

الفيفا تدعم "المعركة المشروعة" لإنهاء منع النساء من دخول الملاعب

وبعد إعلان وفاة خدياري اجتاحت موجة من الإدانات مواقع التواصل الاجتماعي من الإيرانيين والشخصيات الرياضية والمنظمات الحقوقية في إيران والعالم لقوانين الجمهورية الإسلامية التي تمنع النساء من حضور المباريات في الملاعب.

ونعى نادي استقلال طهران الشابة التي كانت من مشجعاته المخلصات، إذ أصدر بيانا قال فيه "وفاة طفلتنا الحبيبة سحر خدياري المأساوي سبب الكثير من الحزن والأسف لنادي استقلال". مضيفا "نقدم التعازي لأقاربك، ونسأل الله أن يغفر لك ويرحمك وأن يلهم عائلتك وجميع مشجعي كرة القدم الصبر والسلوان".

من جهته أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا عبر فيه عن أسفه لوفاة خدياري ودعا السلطات الإيرانية "لتوفير الحرية والأمن لكافة النساء المنخرطات في هذه المعركة المشروعة لإنهاء منعهن من دخول الملاعب".

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أيام ويشرع قصر "ليريا الكلاسيكي" أبوابه أمام عشاق الفن في مدريد الإسبانية هو واحد من الأحجار الكريمة المخفية في مدريد الإسبانية ، وقصر بعيد عن الأنظار، لا يصل إليه إلا عشاق الفنون، من يتحملون الانتظار لشهور وسنوات قد تصل إلى 3 سنوات، بعد تسجيل أسمائهم. إنه قصر ليريا الكلاسيكي الجديد، المقرر أن يفتح أبوابه أمام عامة الناس في 19 سبتمبر/أيلول. هذا القصر الضخم، كان موطنا لدوق ألبا التاسع عشر، وهو وبحسب ما يعرف في الشوارع الإسبانية والروايات بأنه "غراندي أوف إسبانيا" ورئيس أحد أقدم وأغنى المنازل الأرستقراطية في البلاد. يضم هذا الصرح الضخم لوحات من رسم الفنان الإسبانى الكبير فرانثيسكو غويا، المعروف بأبو الفن الحديث، والرسام دييغو فيلاسكويز أو الفنان الهولندي وأحد أهم وأشهر فناني الطريقة الباروكية بيتر بول روبنس، ومكتبة فريدة من نوعها تحتوي على خطابات صاغها كريستوفر كولومبوس و الطبعة الأولى من دون كيشوت. وقال ألفارو روميرو سانشيز أرجونا رئيس قسم الثقافة في مؤسسة "ألبا هاوس" في حديث لرويترز "يمكنك أن تشعر بثقل التاريخ بمجرد دخولك إلى هذا المنزل". ويعد المبنى الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، القصر الثالث الذي فتحته ألباس للزائرين منذ العام 2016 في محاولة للحفاظ على تراث العائلة، والذي يحظر بيع الأملاك الموروثة بسبب أهميتها التاريخية لإسبانيا. يرجع تاريخ منزل ألبا إلى عام 1400 وتقدر ثروته ما بين 600 مليون يورو و 3.5 مليار يورو أي ما بين 663 مليون دولار و3.87 مليار دولار. يسمح قصر ليريا، حيث توفيت ماريا إوجينيا دي مونتيجو، زوجة نابليون الثالث، إمبراطور الفرنسيين، وبالتالي إمبراطورة الفرنسيين من الفترة الممتدة بين 29 يناير 1853 إلى 4 سبتمبر 1870، ، لمجموعات من 20 زائرًا بالدخول كل 30 دقيقة للقيام بجولة في الطابق الأرضي والأول، مقابل 14 يورو. ويواصل دوق كارلوس فيتز جيمس ستيوارت وعائلته العيش في الطابق الثاني، الذي أعيد بناؤه بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء القصف في الحرب الأهلية 1936-1939. للمزيد على يورونيوز: الرسم في حقول الأرزّ فن جديد يتقنة المزارعون الصينيون (فيديو) رسم صور شخصية على الرمال لجنود شاركوا في الحرب العالمية الأولى اكتشاف أقدم رسم معروف في العالم على لوح صخري في جنوب أفريقيا تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar)

فيديو: قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنه قصف مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طائرات حربية أصابت 15 هدفا إرهابيا في شمال قطاع غزة ووسطه" ذاكرا من بينها مصنعا للأسلحة ونفقا وأهدافا بحرية. وتابع البيان أن الجيش "سيواصل (...) تحميل حماس مسؤوليّة كل ما يصدر من قطاع غزة". ودوت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في أشدود بجنوب إسرائيل معلنة عن سقوط قذائف وشيكة من قطاع غزة، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعقد مهرجانا انتخابيا هناك في سياق حملة الانتخابات التشريعية في 17 أيلول/سبتمبر، فتم إجلاؤه من الموقع. وقال الجيش في بيان مقتضب أن نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ اعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة. وأفاد الجيش عن إطلاق صفارات الإنذار قرب عسقلان وفي أشدود بدون إعطاء المزيد من التفاصيل، فيما ذكر التلفزيون العام أنه تم إجلاء نتانياهو. وجاء ذلك بعيد أقلّ من ثلاث ساعات على تعهّد نتانياهو بضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إذا ما أعيد انتخابه، في إعلان أثار غضب الفلسطينيين. ولاحقاً نشر حزب الليكود اليميني الذي يتزعّمه نتانياهو شريط فيديو عبر خدمة واتساب ظهر فيه رئيس الوزراء وهو يعود إلى مكان المهرجان ليكمل حديثه من على المنصّة بعد توقّف صفارات الإنذار. وعلّق نتانياهو بالقول إنّ ما جرى يثبت أنّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تخشى فوزه في الانتخابات. وشهد شهر آب - أغسطس عدة عمليات إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش ويبعث مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات. وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008 كما تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد. إقرأ أيضاً: شاهد: لحظة إجلاء نتنياهو من مكان اجتماعه الانتخابي في أسدود بعد سقوط صاروخين من غزة شاهد: غزة.. شباب يفكر بالهجرة ومحاولات الخروج من السجن الأكبر بالعالم تنتهي بمأساة بعد العرب .. ليبرمان الشعبوي يفتح النار على اليهود الأرثوذوكس Euronews (Ar)

شاهد: كيم يشرف على اختبار كوريا الشمالية "راجمة صواريخ فائقة الحجم" أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنّ زعيمها كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على اختبار "راجمة صواريخ فائقة الحجم"، مؤكّدة بذلك ما أعلنته سيول الثلاثاء من أنّ بيونغ يانغ أجرت تجربة صاروخية بعيد اقتراحها على واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية في أواخر أيلول - سبتمبر الجاري. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إنّ كيم أشرف شخصياً على التجربة الصاروخية التي هدفت إلى "قياس الوقت اللازم لنشر" راجمة الصواريخ، مشيرة إلى أنّه من المقرّر إجراء تجربة أخرى مماثلة على الأقل. وكانت كوريا الشمالية أعلنت في أواخر آب - أغسطس عن تجربة "راجمة صواريخ" كما أطلقت العديد من المقذوفات منذ بداية الصيف. والثلاثاء أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أنّ الشمال أطلق "مقذوفين" من منطقة كايشون في محافظة بيونغان الجنوبية (وسط) سقطا في بحر اليابان (بحر الشرق) بعدما اجتازا مسافة 330 كلم تقريباً. وغالباً ما يستخدم الجيش الكوري الجنوبي مصطلح "مقذوف" في الحديث عن صواريخ كوريا الشمالية القصيرة الأمد. وأتت هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعيد إبداء بيونغ يانغ رغبتها باستئناف المفاوضات الأميركية-الكورية الشمالية في نهاية الشهر الجاري، في عرض استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترحاب. وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي في بيان نشرته الإثنين وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "نريد أن نلتقي وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة في نهاية أيلول - سبتمبر في مكان وزمان يمكننا الاتفاق عليهما". إقرأ أيضاً: واشنطن تدعو بيونغيانغ الى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية المحكمة العليا تأمر باعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة شاهد: الزعيم الكوري يشرف على تجربة "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات" واقترحت المسؤولة الكورية الشمالية أن تستأنف المفاوضات في أواخر أيلول - سبتمبر الجاري، أي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في الأسبوع الأخير من أيلول - سبتمبر في نيويورك وتجمع قادة من جميع أنحاء العالم. ولم يتّضح في الحال ما إذا كان سيتمّ عقد اجتماع بين المفاوض الأميركي ستيفن بيغون ونظرائه في كوريا الشمالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة. وفي واشنطن رحّب الرئيس دونالد ترامب بالعرض الكوري الشمالي. وقال ترامب للصحافيين ردّاً على سؤال حول العرض الكوري الشمالي "أقول دائماً إنّه من الجيّد الالتقاء"، مضيفاً "فلننتظر ما سيحدث". وانتهز ترامب الفرصة للتأكيد مرة أخرى على "علاقته الجيّدة" مع زعيم النظام الكوري الشمالي. وكان البلدان بدآ حواراً غير مسبوق بعد قمة أولى تاريخية بين ترامب وكيم جونغ-أون في سنغافورة في حزيران - يونيو 2018. وتلا قمة سنغافورة قمة ثانية عقدت في هانوي في شباط - فبراير وباءت بالفشل. ثم التقى الزعيمان مجدّداً في حزيران - يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات لصواريخ قصيرة المدى اعتبرها مسؤولون أميركيون استفزازاً، إلا أنّ ترامب تجنّب انتقادها. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO إيرانيات يتنكرن في زي الرجال لدخول ملاعب كرة القدم Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أما منظمة العفو الدولية فنعت "الفتاة الزرقاء" وأكدت أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تمنع حضور النساء للأحداث الرياضية وتلاحقهن إن حاولن القيام بذلك، داعية لإنهاء هذا الحظر.

كريمي "النساء في بلدنا أفضل من الرجال"

وعبر حسابه على إنستاغرام دعا النجم السابق للمنتخب الإيراني علي كريمي متابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين ونصف لمقاطعة الأنشطة الرياضية في بلاده، وقال إن "النساء في بلدنا أفضل من الرجال".

وعبرت عدة فرق أوروبية لكرة القدم عن صدمتها للخبر داعية للسماح بدخول جميع الإيرانيين رجالا ونساء إلى الملاعب للاستمتاع باللعبة الشعبية الأولى في إيران والعالم.

كذلك عبرت اللاعبتان السويديتان ماغدالينا إيريكسن وكوسوفار أصلاني عبر حسابيهما على موقع تويتر عن تضامنهما مع النساء الإيرانيات أمام هذا الحظر. فنشرت الأولى صورة لنفسها وهي ترتدي قميصا رياضيا كتب عليه "أنا ألعب لأجل فتياتي اللواتي في إيران".

بينما قالت أصلاني في تغريدتها "علينا العمل جميعا لوقف هذا الفصل الجنسي في إيران".

وبينما سمح للنساء الإيرانيات بحضور بعض المباريات سابقا، كانت الأولى هي مباراة بيرسيبوليس الإيراني وكاشيما أنتلرز الياباني، إلا أن كثيرات منهن منعن من حضور مباريات لاحقة، وتعرض عدد كبير منهن للملاحقة القانونية.

فرانس24