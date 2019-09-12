عاجل.. السعودية تدعو المجتمع الدولي لردع تجاوزات إيران النووية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي، لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران، وخروقها للاتفاق النووي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل. كما دعت المملكة لاتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وقالت المملكة، إن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، موضحا أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل آلية تفتيش محددة لكل المواقع بما فيها العسكرية وجود آلية لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك إيران للعقوبات.

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