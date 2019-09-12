دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اتهامات لرئيس الحكومة العراقية السابق بتهريب أموال تعادل ميزانية 10 دول عربية

اتهمت إعلامية لبنانية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، بتهريب أموال مسروقة من خزينة العراق إلى الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية في مطار دبي الدولي ضبطت مبالغ كبيرة من الدولارات وتبين أنها تعود للمالكي.

ونشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوثق المبالغ المضبوطة، قائلة إن تلك الأموال تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وقد سرقت من خزينة العراق، وتم وضعها على متن طائرة عراقية خاصة تابعة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، برفقة ثلاثة مسؤولين عراقيين.

وقالت ماريا معلوف إن الأموال المضبوطة تم إعدادها لتهريبها إلى دولة أوروبية، وأنها تعادل ميزانية عشر دول عربية لمدة خمس سنوات، بينما لم يصدر توضيح رسمي من قبل السلطات الإماراتية بشأن المضبوطات ومصيرها.

من جانبه ردَّ هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي للمالكي، بتغريدة مقتضبة عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «أعتقد هذا المقطع قديم وحسب المعلومات فإن تلك الأموال هي ليبية مهربة تعود لحقبة نظام القذافي».

ووصلت ثروة نوري المالكي إلى نحو 100 مليار دولار في أقل التقديرات، بينما تتبع خبراء سير الأموال التي سرقها المالكي من العراق، مشيرين إلى أنه وجه مبالغ طائلة من تلك الثروة لإيران بعد عام 2010 ، وفقا لتقديرات نشرها موقع «بغداد بوست»