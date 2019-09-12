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صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5 alqiyady 1 صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5
شاهد أيضاً: صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5 ويُعد هذا الجهاز هو أول جهاز رسمي من أجهزة الجيل السابع من حاسبات "آي باد"؛ حيث يتوافق الحاسب اللوحي الجديد، المصنوع بنسبة 100 % من الألومنيوم المعاد تدويره، مع لوحة المفاتيح الذكية كاملة الحجم "سمارت كيبورد" والجيل الأول من أقلام "أبل بينسل"، ويأتي مزودا بمعالج "أيه 10 فيوجن". ويمتاز الحاسب اللوحي الجديد "آي باد" بسعات تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت، قابلة للتمديد إلى 128 مقابل 100 دولار أخرى، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 1.2 ميجا بكسل.
بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته alqiyady 1 بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته
شاهد أيضاً: بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته ومن المقرر أن يُطرح هذا الجهاز في الأسواق بسعر يصل إلى 329 دولارًا أمريكيًا؛ حيث يعتبر بديلّا لإصدارة حاسبها اللوحي "آي باد" المزود بشاشة عرض مقاسها 9.7 بوصة. © alqiyady آبل تكشف عن جهاز "آي باد" جديد.. وهذه مواصفاته المزيد:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.