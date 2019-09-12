محمد بن سلمان يوجّه بترميم قصر أثري في الرياض

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اسماء السيد - وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي (قصر الشمسية)، الواقع بالقرب من حي المربع في مدينة الرياض، وهو قصر أثري سعودي، يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء، ويعود تاريخ بنائه إلى ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي. وقد وجّه ولي العهد بترميم القصر على نفقته الخاصة.
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"الخليج 365" من الرياض: يأتي هذا التوجيه امتدادًا لحرص الأمير محمد بن سلمان الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في السعودية، بما يؤكد حرصه على المباني التاريخية في المملكة، وعناية القيادة الرشيدة ببقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي.
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ونقلًا عن "واس"، قال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، إن "التوجيه سيعيد ترميم قصر الشمسية، الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين، إذ يعود تاريخ بنائه إلى العام 1354 للهجرة، بعدما أمر الملك المؤسس ببنائه للأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود".
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واعتبر أن «التوجيه الكريم سيعيد ترميم (قصر الشمسية) الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين». أضاف وزير الثقافة: "حضرت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها، وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني". ويأتي هذا القرار قبل أيام من الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.
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