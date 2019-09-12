شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وحار ومشمس بالبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى، اليوم،الخميس، تنوعا فى حالة الجو، حيث تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، أبها والباحة، فى حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على الطرق الساحلية الواصل ما بين جازان إلى الليث.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ويتحول إلى حسن خلال الليل.

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درجة الحرارة العظمى 40 مئوية، والصغرى 27 مئوية.

الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية اليوم طقس مشمس، وسجلت درجة الحرارة العظمى 38 مئوية.

الكويت

تشهد دولة الكويت اليوم طقس غائم، وسجلت درجة الحرارة العظمى 43 مئوية.