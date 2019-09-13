رسالة هامة من وزير الخارجية الأمريكي لـ حمدوك

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعم الولايات المتحدة، للحكومة الانتقالية التي شكلها حمدوك.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن حمدوك تلقى رسالة تهنئة من بومبيو، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في السودان.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن حكومة حمدوك جاءت استجابة لإرادة الشعب السوداني، وانطلاقا من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد، وإعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن بلاده ستظل شريكا ثابتا للسودان، معربا عن تطلعه للعمل مع حكومة حمدوك تجاه القضايا المهمة بين البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

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